Умерла актриса, жена Валерия Тодоровского, Евгения Брик
Как рассказала журналистка Катерина Гордеева, артистка не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет.
Фото © Instagram / evgeniabrik / alinagolub
На 41-м году жизни умерла супруга режиссёра Валерия Тодоровского, актриса Евгения Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева.
"Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени", — написала Гордеева в "Фейсбуке".
Евгения Брик известна ролями в картинах "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Ёлки 1914" и многих других.
А ранее стало известно о смерти режиссёра, сценариста, заслуженного деятеля искусств РФ Виктора Бутурлина, ставшего широко известным благодаря популярным сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".
Комментариев: 0