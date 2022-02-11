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Умерла актриса, жена Валерия Тодоровского, Евгения Брик

Как рассказала журналистка Катерина Гордеева, артистка не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет.

11 февраля, 06:15
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CK_EpJMniTn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">evgeniabrik</a> / <a href="https://www.instagram.com/alinagolub/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alinagolub</a></p>

Фото © Instagram / evgeniabrik / alinagolub

На 41-м году жизни умерла супруга режиссёра Валерия Тодоровского, актриса Евгения Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева.

"Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени", — написала Гордеева в "Фейсбуке".

Евгения Брик известна ролями в картинах "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Ёлки 1914" и многих других.

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А ранее стало известно о смерти режиссёра, сценариста, заслуженного деятеля искусств РФ Виктора Бутурлина, ставшего широко известным благодаря популярным сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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