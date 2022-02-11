ОКР принимает меры для сохранения золотой медали российских фигуристов на Олимпиаде

Допинг-проба у российской фигуристки Камилы Валиевой была взята до начала Олимпийских игр в Пекине, поэтому результаты спортсменки и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру. Об этом заявили в службе информации Олимпийского комитета России. В связи с этим ОКР примет исчерпывающие меры, чтобы защитить права и интересы членов российской сборной.

"Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также её допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат. Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоёванную золотую олимпийскую медаль", — говорится в заявлении.