ОКР принимает меры для сохранения золотой медали российских фигуристов на Олимпиаде
В комитете подчеркнули, что допинг-тесты, которые Камила Валиева сдала после чемпионата Европы и во время Игр, были отрицательными. Поэтому результаты спортсменки и команды не подлежат пересмотру.
Фото © Twitter / Beijing 2022
Допинг-проба у российской фигуристки Камилы Валиевой была взята до начала Олимпийских игр в Пекине, поэтому результаты спортсменки и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру. Об этом заявили в службе информации Олимпийского комитета России. В связи с этим ОКР примет исчерпывающие меры, чтобы защитить права и интересы членов российской сборной.
"Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также её допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат. Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоёванную золотую олимпийскую медаль", — говорится в заявлении.
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, переносится на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Вскоре официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
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