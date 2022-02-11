В МОК не исключают пересмотра результатов командного турнира из-за ситуации с Валиевой

Решение по результату командного турнира Олимпиады по фигурному катанию будет принято только после окончания разбирательства по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

"Давайте дождёмся завершения разбирательств. Все стараются, чтобы дело шло максимально быстро. Мы не исключаем никаких вероятностей. Но в интересе всех спортсменов вопрос будет рассматриваться максимально быстро", — подчеркнул Адамс.