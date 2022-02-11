В МОК не исключают пересмотра результатов командного турнира из-за ситуации с Валиевой
Глава пресс-службы комитета Адамс отметил, что разбирательство по делу о допинг-тесте российской фигуристки в интересах спортсменов проводится максимально быстро.
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Решение по результату командного турнира Олимпиады по фигурному катанию будет принято только после окончания разбирательства по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс.
"Давайте дождёмся завершения разбирательств. Все стараются, чтобы дело шло максимально быстро. Мы не исключаем никаких вероятностей. Но в интересе всех спортсменов вопрос будет рассматриваться максимально быстро", — подчеркнул Адамс.
Он отметил, что в отношении российской команды все правила внимательно соблюдаются. МОК строго придерживается политического нейтралитета, и потому, если спортсмены должны соревноваться, они будут это делать.
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, переносится на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Вскоре официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
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