Немов призвал поддержать Камилу Валиеву на фоне скандала с "допингом" на Олимпиаде

По его словам, Валиева "выше всех своих конкуренток на голову" и приехала на Игры в Китай в отличной форме.

"Здесь наша с вами задача в том, чтобы поддержать [Валиеву]... Всегда была борьба, потому что мы конкурентоспособные, мы сильные, [соперники] ждут, пока мы где-то за какую-то линию зайдём, где-то упадём или ошибёмся", — отметил Немов в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу" на "Ютубе".