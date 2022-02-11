Немов призвал поддержать Камилу Валиеву на фоне скандала с "допингом" на Олимпиаде
По словам именитого гимнаста, четырёхкратного олимпийского чемпиона, российская спортсменка "выше всех своих конкуренток на голову" и приехала на Игры в столицу Китая в отличной форме.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов призвал поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву на фоне скандала с "допингом" на Олимпиаде в Пекине.
По его словам, Валиева "выше всех своих конкуренток на голову" и приехала на Игры в Китай в отличной форме.
"Здесь наша с вами задача в том, чтобы поддержать [Валиеву]... Всегда была борьба, потому что мы конкурентоспособные, мы сильные, [соперники] ждут, пока мы где-то за какую-то линию зайдём, где-то упадём или ошибёмся", — отметил Немов в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу" на "Ютубе".
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой. Сама спортсменка продолжает тренироваться и готовиться к турниру одиночниц.
Комментариев: 0