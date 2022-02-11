Всплески огненной лавы: Вулканолог показал видео извержения Этны вблизи
По данным итальянских СМИ, выбросы достигали высоты 600 метров, а облако пепла поднялось на десять километров.
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Скриншот на обложке © Twitter / etnaboris
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Видео © Twitter / etnaboris
На побережье итальянской Сицилии произошло извержение крупнейшего в Европе действующего вулкана Этна. Эффектное замедленное видео извержения опубликовал в "Твиттере" вулканолог Борис Бенчке.
Как пишет La Repubblica, выбросы лавы достигали в высоту 500–600 метров. По склонам вулкана стекают потоки раскалённой лавы, а облако пепла вечером 10 февраля поднялось на высоту десять километров.
Напомним, в феврале прошлого года на восточном побережье Сицилии также произошло извержение вулкана Этна. Тогда в радиусе нескольких километров на населённые пункты обрушивались куски пепла размером с град.
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