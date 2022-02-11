Всплески огненной лавы: Вулканолог показал видео извержения Этны вблизи

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Видео © Twitter / etnaboris

На побережье итальянской Сицилии произошло извержение крупнейшего в Европе действующего вулкана Этна. Эффектное замедленное видео извержения опубликовал в "Твиттере" вулканолог Борис Бенчке.

Как пишет La Repubblica, выбросы лавы достигали в высоту 500–600 метров. По склонам вулкана стекают потоки раскалённой лавы, а облако пепла вечером 10 февраля поднялось на высоту десять километров.