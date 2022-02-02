Там жизнь кипит: В "марсианском" кратере нашли бактерии-экстремофилы Дымящийся котёл с соляной кислотой, мышьяком и сернистым газом оказался оазисом для некоторых живых существ. 1 февраля, 21:40 Марсоход NASA Perseverance (Mars 2020). Иллюстрация © Getty Images / NASA

Без малого четыре миллиарда лет назад в это место ударил астероид и навеки оставил вот такой почти 50-километровый след. Сейчас здесь суше, чем в пустыне Атакама, примерно -70, а то и -80 по ночам и в лучшем случае +8 днём. Но учёные уверены, что так было не всегда. Поэтому и назвали кратер Джезеро (или скорее Езеро), потому что это старославянское слово. Наверное, на русский его переводить в общем-то нет необходимости, правда?

Видео © Giphy / NASA

Уже почти год этот одинокий ландшафт украшает ровер Perseverance. Помимо всего прочего, он собирает образцы грунта и анализирует их. В сентябре 2021 года стали известны результаты первых успешных проб. Как выяснилось, в нём есть кристаллы солей. В Институте астробиологии NASA подчёркивают, что это само по себе говорит о долгом присутствии в Езере воды. Более того, внутри этих частиц до сих пор могут оставаться мельчайшие льдинки.

Вообще, с помощью орбитального зонда Mars Reconnaissance Orbiter и других аппаратов удалось установить, что довольно неплохие запасы льда сохраняются под поверхностью Марса, на глубине от 2,5 сантиметра.

Карта запасов подповерхностного водяного льда на Марсе (фиолетовым цветом обозначен лёд на глубине от 2,5 сантиметра, зелёным и красным — более глубокие залежи). Фото © NASA

Поэтому планетологи всё больше склоняются к тому, что Езеро или как минимум множество других подобных кратеров на Марсе когда-то выглядели примерно так.

Вулкан Поас в Коста-Рике. Фото © Flickr / Sandra Cohen-Rose and Colin Rose

Это Езеро — не что иное, как кратер вулкана Поас в Коста-Рике. Он заполнен водой с незапамятных времён. В этой воде — превеликое множество соляной кислоты, сернистого газа, железа, мышьяка, сероводорода и чуть ли не серной кислоты, и всё это варится при температуре порой немногим ниже точки кипения — +90 по Цельсию. Холоднее +38 в нём в принципе не бывает. Дело в том, что на глубине около полукилометра под ним — магма, и она то и дело поднимается — последнее извержение было не далее как в 2019 году. Просто вылитый Марс в молодости! На взгляд астробиолога, что-то есть в этом супе.

Исследователи Университета Колорадо в Боулдере в 2013 и 2017 годах брали из этого озера — оно называется Лагуной Кальенте — образцы воды, донных отложений и прочего. И в обоих случаях выяснилось, что в этом котле кому-то вполне комфортно. А именно — удивительной бактерии Acidophilium, которую впервые нашли в угольных шахтах. Название её в переводе означает, что она любит кислоту, но она вдобавок любит её в горячем виде — она термофил. Для бактерии самое идеальное — +56. Притом у неё нет клеточной стенки, а у большинства микробов при таких обстоятельствах и в такой среде белки просто сворачиваются. А ей — ничего.

Во второй раз — в 2017 году — вместе с Acidophilium нашли ещё несколько видов бактерий, но учёные подозревают, что их просто смыло в озеро со стенок кратера дождями или после очередных извержений, которые как раз случились в 2017-м. Поэтому учёные в основном сосредоточили внимание на любителях горячего уксуса. И обнаружили нечто ещё более поразительное, чем всё известное о них до сих пор.

Вопрос был такой: как можно жить в почти кипящей кислоте, да ещё и в постоянно меняющихся условиях — в буквальном смысле как на вулкане? Оказалось, поистине безграничные возможности для быстрого приспособления и выживания где угодно предоставляет генетика: бактерии при необходимости "включают" в своих ДНК гены, запускающие самые разные химические реакции, то есть у них в запасе богатейший ассортимент способов извлечения жизненной энергии, в том числе из мышьяка, железа, серы. В общем, что есть под рукой в данный момент, то и идёт в ход.

А это означает, что в принципе астробиологам на самом деле есть что искать. Мы уже на Земле всё больше убеждаемся, что для жизни как таковой нет практически ничего невозможного. Конечно, невероятно трудно найти во Вселенной вторую планету с такой погодой, как летом в подмосковном лесу. Но планету с котлами с горячей соляной кислотой — это можно.

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