МОК ожидает дополнительных объяснений от Валиевой по ситуации с допинг-тестом

Международный олимпийский комитет (МОК) ждёт объяснений от российской фигуристки Камилы Валиевой, которая сдала положительный допинг-тест. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Он отметил, что сейчас идёт разбирательство, поэтому он не может высказывать ту или иную точку зрения на произошедшее.

"Дело не в том, что она несовершеннолетняя или то, что мы её оберегаем, но мы ожидаем, что может быть выпущено дополнительное объяснение. Мы огульно никого не обвиняем. Каждая из наших стран таким же образом строит законодательство. Если речь идёт об одном человеке, мы разбираемся с ним, а не со всей командой", — сказал Адамс в ходе пресс-конференции.