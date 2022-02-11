МОК ожидает дополнительных объяснений от Валиевой по ситуации с допинг-тестом
Директор по коммуникациям комитета Адамс подчеркнул, что на Олимпиаде все правила соблюдаются и потому МОК должен сохранять политический нейтралитет.
Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине. Фото © Twitter / Olympics
Международный олимпийский комитет (МОК) ждёт объяснений от российской фигуристки Камилы Валиевой, которая сдала положительный допинг-тест. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Он отметил, что сейчас идёт разбирательство, поэтому он не может высказывать ту или иную точку зрения на произошедшее.
"Дело не в том, что она несовершеннолетняя или то, что мы её оберегаем, но мы ожидаем, что может быть выпущено дополнительное объяснение. Мы огульно никого не обвиняем. Каждая из наших стран таким же образом строит законодательство. Если речь идёт об одном человеке, мы разбираемся с ним, а не со всей командой", — сказал Адамс в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что на Олимпиаде все правила соблюдаются: сборная России выступает без флага и гимна, и потому МОК должен сохранять политический нейтралитет.
Напомним, ранее появилась информация, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Вскоре официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
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