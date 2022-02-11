Зампостпреда РФ при ООН Полянский допустил подготовку Западом провокации в Донбассе

Запад может готовить провокацию в Донбассе, чтобы затем обвинить Москву во "вторжении" на Украину. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Я бы не стал отвергать такой сценарий, он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

Тем не менее Полянский выразил надежду, что у Запада "хватит благоразумия на подобную схему не идти". Москва рассчитывает на возобладание здравого смысла, подчеркнул зампостпреда.

В то же время, по словам Полянского, крайне настораживает тот факт, что ряд стран с особой настойчивостью и оголтелостью продолжают продвигать "ложную или непроверенную информацию". В таких условиях риск военной провокации возрастает во много раз, подытожил дипломат.