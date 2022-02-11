Посол Нечаев назвал искусственным затягивание сроков сертификации "Северного потока – 2"

Никаких объективных причин для затягивания сроков сертификации оператора "Северного потока – 2" в Германии нет, проект политизирован искусственно. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

"Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим", — отметил посол в беседе с РИА "Новости".