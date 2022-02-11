Посол Нечаев назвал искусственным затягивание сроков сертификации "Северного потока – 2"
Глава российской дипмиссии в Германии отметил, что проект газопровода политизирован намеренно, а Евросоюз неоднократно менял изначально согласованные правила.
Приёмный терминал газопровода "Северный поток – 2". Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Никаких объективных причин для затягивания сроков сертификации оператора "Северного потока – 2" в Германии нет, проект политизирован искусственно. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим", — отметил посол в беседе с РИА "Новости".
По словам Нечаева, газопровод строился в соответствии с нормами законодательства ЕС, однако изначально согласованные правила неоднократно менялись Евросоюзом, включая внесение изменений в газовую директиву и искусственное привнесение в проект политических моментов.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство потребовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. 26 января Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Вместе с тем глава регулятора ФРГ Йохен Хоман исключил сертификацию "Северного потока – 2" до июля.
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