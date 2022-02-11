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Байден исключил отправку американских военных на Украину

По словам главы Белого дома, это не произойдёт даже при эвакуации американцев с территории Незалежной.

11 февраля, 04:37
<p>Военные США. Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>ТАСС / EPA / RONALD WITTEK</p>

Военные США. Фото © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Президент США Джо Байден заявил, что не существует сценариев, которые бы предполагали отправку американских войск на Украину. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.

В интервью ведущему Лестеру Холту глава Белого дома объяснил отказ отправлять войска в Незалежную тем, что если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, то начнётся мировая война. Речь в том числе идёт об отправке военных для эвакуации с Украины граждан США.

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Ранее Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. До этого Госдеп США также порекомендовал американцам немедленно выехать с территории Незалежной. Причиной этого во внешнеполитическом ведомстве США назвали "возросшую угрозу российских военных действий", а также коронавирус.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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