Байден исключил отправку американских военных на Украину
По словам главы Белого дома, это не произойдёт даже при эвакуации американцев с территории Незалежной.
Военные США. Фото © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK
Президент США Джо Байден заявил, что не существует сценариев, которые бы предполагали отправку американских войск на Украину. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.
В интервью ведущему Лестеру Холту глава Белого дома объяснил отказ отправлять войска в Незалежную тем, что если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, то начнётся мировая война. Речь в том числе идёт об отправке военных для эвакуации с Украины граждан США.
Ранее Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. До этого Госдеп США также порекомендовал американцам немедленно выехать с территории Незалежной. Причиной этого во внешнеполитическом ведомстве США назвали "возросшую угрозу российских военных действий", а также коронавирус.
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