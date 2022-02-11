Байден исключил отправку американских военных на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что не существует сценариев, которые бы предполагали отправку американских войск на Украину. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.

В интервью ведущему Лестеру Холту глава Белого дома объяснил отказ отправлять войска в Незалежную тем, что если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, то начнётся мировая война. Речь в том числе идёт об отправке военных для эвакуации с Украины граждан США.