Байден: Если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, случится мировая война

Президент США Джо Байден объяснил отказ посылать американские войска на Украину. Он заявил, что, если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, случится третья мировая война.

"Такого [сценария] нет. Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга", — сказал глава Белого дома в интервью ведущему телеканала NBC Лестеру Холту.

Также Байден выразил уверенность, что президент России Владимир Путин "достаточно умён", чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американцам в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее Байден вслед за Госдепом призвал американцев немедленно покинуть Украину. Глава Белого дома заявил, что граждане Соединённых Штатов должны уехать из Незалежной "уже сейчас".