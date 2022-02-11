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Байден: Если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, случится мировая война

Также лидер США выразил уверенность, что президент России Владимир Путин "достаточно умён", чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американцам в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

10 февраля, 23:24
<p>Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP</p>

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден объяснил отказ посылать американские войска на Украину. Он заявил, что, если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, случится третья мировая война.

"Такого [сценария] нет. Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга", — сказал глава Белого дома в интервью ведущему телеканала NBC Лестеру Холту.

Также Байден выразил уверенность, что президент России Владимир Путин "достаточно умён", чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американцам в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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Ранее Байден вслед за Госдепом призвал американцев немедленно покинуть Украину. Глава Белого дома заявил, что граждане Соединённых Штатов должны уехать из Незалежной "уже сейчас".

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В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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