EUobserver: Евросоюз может внести Россию в список "серых" налоговых юрисдикций
Также в перечень могут попасть Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова. По данным издания, число стран в "сером" списке должно увеличиться с 15 до 25.
Здание Европейской комиссии. Фото © ТАСС / Алексей Витвицкий
Евросоюз рассматривает возможность внести Россию в так называемый "серый" список налоговых юрисдикций. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на черновик решения ЕС.
Также в перечень могут попасть Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова. По данным СМИ, число стран в "сером" списке должно увеличиться с 15 до 25. Его новую версию министры стран ЕС планируют утвердить 24 февраля.
Евросоюз ведёт два списка подозрительных налоговых юрисдикций. В первый, который ещё называют "чёрным", входят страны, которые не сотрудничают по налоговым вопросам. В "серый" список вносятся государства, считающиеся "сотрудничающими по налоговым вопросам при условии успешного выполнения ими взятых на себя обязательств".
На сегодняшний день в "серый" список входят следующие юрисдикции: Ангилья, Барбадос, Ботсвана, Доминика, Гонконг, Катар, Коста-Рика, Иордания, Малайзия, Северная Македония, Сейшельские острова, Таиланд, Турция, Уругвай и Ямайка. По мнению Брюсселя, они ещё не полностью соблюдают международные налоговые стандарты, однако взяли на себя достаточные обязательства по их внедрению.
Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз готовит санкции против газового сектора России.
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