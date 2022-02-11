Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Банк ККБ" ("Консервативный коммерческий банк"). Об этом сообщается на сайте регулятора. Данная кредитная организация зарегистрирована в Астрахани. По величине активов она занимала 164-е место в банковской системе России.

Отмечается, что ККБ нарушал федеральные законы о регулировании банковской деятельности, а также нормативные акты ЦБ. Регулятор в течение года применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Также банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

"Банк ККБ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком ККБ не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны", — заявили в ЦБ, уточнив, что деятельности банка были присущи повышенные риски вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка.

Сейчас в ККБ назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.