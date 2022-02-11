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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Банк ККБ"

Данное кредитное учреждение, занимавшее 164-е место в банковской системе России, является расчётным банком системы переводов WebMoney.

11 февраля, 04:52
<p>Вывеска "Консервативного коммерческого банка". Фото ©<a href="https://kkb.ru/page/about-bank" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kkb.ru</a></p>

Вывеска "Консервативного коммерческого банка". Фото © kkb.ru

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Банк ККБ" ("Консервативный коммерческий банк"). Об этом сообщается на сайте регулятора. Данная кредитная организация зарегистрирована в Астрахани. По величине активов она занимала 164-е место в банковской системе России.

Отмечается, что ККБ нарушал федеральные законы о регулировании банковской деятельности, а также нормативные акты ЦБ. Регулятор в течение года применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Также банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

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"Банк ККБ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком ККБ не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны", — заявили в ЦБ, уточнив, что деятельности банка были присущи повышенные риски вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка.

Сейчас в ККБ назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Как сообщает РБК, ККБ является расчётным банком системы переводов WebMoney.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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