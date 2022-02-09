Банки усиливают контроль за переводами россиян: Чьи счета будут заблокированы Контроль в сфере регулирования движения средств по личным счетам граждан снова усилен. Какие банковские операции попадут под мониторинг — разбирался Лайф. 8 февраля, 21:40 Фото на обложке © Shutterstock

Правительство поставило перед Центробанком задачу по усилению контроля за подозрительными операциями и переводами по счетам физических лиц. И для этого даже разработало некую "дорожную карту", согласно которой ЦБ и поднадзорные ему кредитные учреждения должны предпринять ещё ряд шагов в сторону дополнительного контроля за платежами и переводами граждан.

Кого это коснётся

Банк России. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Банк России ещё в конце прошлого года разослал всем кредитным организациям рекомендации и новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами. Согласно этим документам, банки должны отчитываться о всех операция своих клиентов – физических лиц: с карты на карту, со счёта на счёт, с электронного кошелька на электронный кошелёк, через систему быстрых платежей и т.д.

Однако тут есть один важный момент, сам ЦБ не собирается тотально мониторить все трансакции между физлицами, а тем более обрабатывать какие-либо персональные данные россиян. Регулятор интересуют только обобщённые обезличенные данные и отдельные случаи (примеры), по которым есть обоснованные подозрения в нелегальных операциях. Такую позицию обозначил Илья Ясинский — директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. То есть получается, что обычные россияне под мониторинг не попадают?

— Под тотальный контроль — нет, но это не значит, что данные мониторинга вообще не будут никем обработаны, — считает кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев. — Банки обязаны выявлять подозрительные операции в рамках комплаенс-контроля, который ведётся для предотвращения нарушений "антиотмывочного" законодательства (Федеральный закон № 115-ФЗ. — Прим. Лайфа). И даже если никаких претензий со стороны банка гражданину не заявлено, то данные с сигналами о подозрительности его операций всё равно сохраняются. И к ним на вполне законных основаниях могут получить доступ и Росфинмониторинг, и Федеральная налоговая служба (ФНС). Судя по всему, "дорожная карта", разработанная правительством, — это некая инструкция о порядке взаимодействия. И данный документ просто упрощает работу заинтересованных служб.

А ещё новые инициативы ЦБ и правительства очень коррелируют с поручением президента разобраться с контролем за криптовалютными операциями. Если раньше в надзорном прицеле были преимущественно "дропы" (номинальные физлица, на которых оформляются счета для массовых переводов), то теперь к этому добавляются и те, кто вполне легально занимается криптоактивами. По их операциям банки могут и будут делать проверки, так как это вписывается в рамки рекомендаций Центробанка.

Теперь внимание контролёров будет привлечено, если движения средств по счёту гражданина связаны сразу с двумя критериями из перечня:

большое количество контрагентов физических лиц, получающих переводы, — более 10 в день или более 50 в месяц;

общее количество операций по зачислению или списанию — более 30 в день;

значительные суммы списаний и зачислений — более 100 000 рублей в день или 1 000 000 рублей в месяц;

в течение недели остаток по счёту на конец операционного дня — не более 10% от среднедневного объёма;

при зачислении и списании средств фиксируется короткий промежуток времени, за который деньги пришли-ушли — менее минуты;

в течение 12 часов на протяжении одних суток проводится несколько операций по зачислению и списанию одних и тех же сумм;

у физического лица отсутствуют платежи юрлицам или ИП за коммунальные услуги, связь, товары или работы;

у разных клиентов-физлиц совпадает информация об устройстве, с которого происходили сессии в интернет-банке.

То есть при соответствующем наборе критериев банк вполне может заблокировать счёт или только одну карту гражданина и потребовать от него объяснения, кому переводил и от кого получал деньги. А ФНС, получив эти данные, проверит — не занимается ли такой россиянин коммерческой деятельностью без уплаты налогов.

— Госструктуры ещё в прошлом году перешли к методике оценки финансового состояния россиян не по декларируемым ими доходам, а по фактически понесённым ими расходам, — рассказывает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Такое положение принимается как должное и российскими судами, если они рассматривают жалобы на действия налоговиков и госконтролёров. Уже есть практика, которая предполагает, что для оспаривания налоговых претензий надо иметь документальное подтверждение своих доходов, иначе деньги на "замороженном" счёте можно потерять.

Кому не грозит блокировка

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Прежде всего стоит понять, насколько операции по вашим счетам отвечают требованию законодательства. Если вы не являетесь лицом, на которое оформлены счета для массовых переводов (например, так работают криптовалютные биржи или посредники для переводов в адрес онлайн-казино), и не проводите значительное количество однообразных операций по своим счетам, то, скорее всего, блокировка счетов вам не грозит. Также в ЦБ заявляли, что не видят причин для блокировок счетов малого и микробизнеса, ведь банки не занимаются проверкой налогового законодательства. Правда, банкиры опускают тот факт, что они могут взаимодействовать с фискальными органами, которые действуют независимо от методичек Центробанка и критериев подозрительности операций и заинтересованы не в блокировке счёта физического лица, а в доначислении ему налогов за занятие предпринимательской деятельностью. Пока ФНС технически не в состоянии отслеживать все переводы, ведь, по данным ЦБ, только за девять месяцев прошлого года граждане перевели друг другу с помощью карт более 42,5 трлн рублей, совершив почти 8,5 млрд переводов. Но мониторить все переводы фискалам и не надо — достаточно только обработать информацию о тех, что совершаются регулярно. Поэтому, если вы получаете деньги за услуги или ренту на свою личную карту, есть смысл задуматься о легализации этой деятельности, тогда претензий от налоговиков не будет.

Боитесь ли вы блокировки своего счёта? Нет, я не совершаю ничего противозаконного Нет, всё равно не смогут отследить все Да, но придумаю, как обойти запреты

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