IT-эксперт Маляревский предупредил россиян об активизации "коронавирусных" мошенников

Из-за распространения штамма "омикрон" вырос уровень заболеваемости ковидом в России, в связи с этим мошенники будут активно использовать тему коронавируса в качестве "наживки" для обмана людей. Об этом предупредил IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский.

По его словам, злоумышленники очень "пластичны, изобретательны, поэтому всегда используют самые разнообразные способы, чтобы выудить из нас различную приватную информацию".

"Что они используют в качестве наживки, зависит от ситуации. При этом часто они акцентируются на новостной повестке. Сейчас новостная повестка опять включает в себя CoViD-19, поэтому мошенники обязательно будут активно это использовать, активно давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и так далее", — сказал Маляревский в интервью радио Sputnik.

Кроме того, эксперт добавил, что "коронавирусные" мошенники могут по-разному использовать тему пандемии, но, вероятнее всего, их потенциальные жертвы столкнутся с фишинговыми рассылками.

Чтобы не попадаться на уловки мошенников, нужно обращать внимание на несоответствия в текстах получаемых сообщений. Как подчеркнул Маляревский, универсальная рекомендация — быть начеку, настораживаться при любых несостыковках в том, что вам говорят предполагаемые злоумышленники, выполнять перекрёстные проверки. Эксперт посоветовал гражданам проверять ту информацию, которая есть в письме. Например, если в нём ссылаются на номер постановления, проверить номер данного постановления в Интернете. В любом случае не стоит никому называть своих платёжных данных, потому что, имея в руках номер карточки или код с обратной стороны карты, мошенники могут сделать достаточно много, заключил Маляревский.