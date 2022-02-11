Вторая победа: Сборная России по хоккею обыграла Данию со счётом 2:0 на Олимпиаде

Сборная России по хоккею обыграла команду Дании и одержала вторую победу на Олимпиаде. Счёт игры 2:0, шайбы забросили Павел Карнаухов и Кирилл Семёнов.

Команда России выступает в группе В. Наши хоккеисты одержали вторую победу в двух матчах и, таким образом, возглавляют четвёрку, набрав шесть очков. В заключительном матче предварительного этапа сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии.