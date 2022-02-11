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Вторая победа: Сборная России по хоккею обыграла Данию со счётом 2:0 на Олимпиаде

Шайбами отметились Павел Карнаухов (29-я минута) и Кирилл Семёнов (60-я минута).

11 февраля, 06:23
<p>Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС</p>

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Сборная России по хоккею обыграла команду Дании и одержала вторую победу на Олимпиаде. Счёт игры 2:0, шайбы забросили Павел Карнаухов и Кирилл Семёнов.

Команда России выступает в группе В. Наши хоккеисты одержали вторую победу в двух матчах и, таким образом, возглавляют четвёрку, набрав шесть очков. В заключительном матче предварительного этапа сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии.

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А 9 февраля наша команда одержала тяжелейшую победу в первом матче Олимпийских игр в Пекине против Швейцарии — 1:0. Автором единственной шайбы в матче стал Антон Слепышев, который и забил первый гол на Олимпийских играх.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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