Вторая победа: Сборная России по хоккею обыграла Данию со счётом 2:0 на Олимпиаде
Шайбами отметились Павел Карнаухов (29-я минута) и Кирилл Семёнов (60-я минута).
Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
Сборная России по хоккею обыграла команду Дании и одержала вторую победу на Олимпиаде. Счёт игры 2:0, шайбы забросили Павел Карнаухов и Кирилл Семёнов.
Команда России выступает в группе В. Наши хоккеисты одержали вторую победу в двух матчах и, таким образом, возглавляют четвёрку, набрав шесть очков. В заключительном матче предварительного этапа сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии.
А 9 февраля наша команда одержала тяжелейшую победу в первом матче Олимпийских игр в Пекине против Швейцарии — 1:0. Автором единственной шайбы в матче стал Антон Слепышев, который и забил первый гол на Олимпийских играх.
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