ISU обжалует в суде решение об отмене отстранения Валиевой от Олимпиады
Ранее Российское антидопинговое агентство разрешило фигуристке продолжить выступление в Пекине, несмотря на положительный допинг-тест.
Российская фигуристка Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Международный союз конькобежцев (ISU) намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием восстановить временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой на пекинской Олимпиаде из-за положительного допинг-теста.
"ISU воспользуется своим правом на апелляцию в CAS по решению РУСАДА (Российского антидопингового агентства) снять временное отстранение и обратится с требованием вернуть его", — сообщается на официальном сайте ISU.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
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