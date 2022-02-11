ISU обжалует в суде решение об отмене отстранения Валиевой от Олимпиады

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием восстановить временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой на пекинской Олимпиаде из-за положительного допинг-теста.

"ISU воспользуется своим правом на апелляцию в CAS по решению РУСАДА (Российского антидопингового агентства) снять временное отстранение и обратится с требованием вернуть его", — сообщается на официальном сайте ISU.