НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

ISU обжалует в суде решение об отмене отстранения Валиевой от Олимпиады

Ранее Российское антидопинговое агентство разрешило фигуристке продолжить выступление в Пекине, несмотря на положительный допинг-тест.

11 февраля, 06:38
<p>Российская фигуристка Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Российская фигуристка Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием восстановить временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой на пекинской Олимпиаде из-за положительного допинг-теста.

"ISU воспользуется своим правом на апелляцию в CAS по решению РУСАДА (Российского антидопингового агентства) снять временное отстранение и обратится с требованием вернуть его", сообщается на официальном сайте ISU.

ОКР принимает меры для сохранения золотой медали российских фигуристов на Олимпиаде

ОКР принимает меры для сохранения золотой медали российских фигуристов на Олимпиаде

Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1