В поликлиниках Москвы увеличат объёмы плановой помощи с 14 февраля
Это решение связано с улучшением ситуации с ковидом в российской столице: пройден пик заболеваемости "омикроном".
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
В поликлиниках Москвы будут увеличены объёмы плановой помощи с начала следующей недели — 14 февраля. Об этом написал в своём блоге мэр города Сергей Собянин.
"Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнём увеличивать объёмы плановой помощи в поликлиниках", — объявил столичный градоначальник.
Кроме того, врачи станут уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе, — москвичам старше 65 лет. Как отметил Собянин, в случае заболевания ковидом медики будут посещать их на дому независимо от тяжести течения болезни. Это, по его словам, обеспечит более комплексный подход к ведению таких больных, особенно с учётом сопутствующих патологий.
Ранее Геннадий Онищенко назвал сроки завершения пандемии. По мнению бывшего главного санитарного врача России, данные по вакцинации и летальности от ковида говорят сами за себя. А директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев предрёк резкое снижение числа заразившихся в ближайшем будущем.
Комментариев: 0