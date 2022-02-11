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Регулярное употребление обезболивающих грозит тиннитусом

Исследователи подчёркивают, что принимать безрецептурные анальгетики нужно крайне осторожно, поскольку симптомы весьма неприятны.

11 февраля, 13:17

Фото © Pexels

Регулярное использование аспирина, нурофена или парацетамола увеличивает риск тиннитуса на 20%. К такому выводу пришли исследователи из авторитетной бостонской клиники Brigham and Women’s Hospital.

Тиннитус — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула — наблюдается у 10% всех жителей Земли. Чаще всего это проявляется такими раздражающими звуками, как звон, жужжание или шипение, которые в реальности вокруг человека не раздаются.

Наблюдения бостонских исследователей показали, что у тех женщин, которые ежедневно принимали парацетамол, вероятность развития тиннитуса вырастала на 18%, приём нурофена увеличивал этот риск на 17%. А при употреблении аспирина опасность развития звона в ушах вырастала на 16%.

Исследователи подчёркивают, что принимать безрецептурные анальгетики нужно крайне осторожно, поскольку симптомы тиннитуса весьма неприятны.

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Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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