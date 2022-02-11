Регулярное употребление обезболивающих грозит тиннитусом
Исследователи подчёркивают, что принимать безрецептурные анальгетики нужно крайне осторожно, поскольку симптомы весьма неприятны.
Фото © Pexels
Регулярное использование аспирина, нурофена или парацетамола увеличивает риск тиннитуса на 20%. К такому выводу пришли исследователи из авторитетной бостонской клиники Brigham and Women’s Hospital.
Тиннитус — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула — наблюдается у 10% всех жителей Земли. Чаще всего это проявляется такими раздражающими звуками, как звон, жужжание или шипение, которые в реальности вокруг человека не раздаются.
Наблюдения бостонских исследователей показали, что у тех женщин, которые ежедневно принимали парацетамол, вероятность развития тиннитуса вырастала на 18%, приём нурофена увеличивал этот риск на 17%. А при употреблении аспирина опасность развития звона в ушах вырастала на 16%.
Исследователи подчёркивают, что принимать безрецептурные анальгетики нужно крайне осторожно, поскольку симптомы тиннитуса весьма неприятны.
А педиатр Юрьева перечислила самые распространённые ошибки родителей при лечении детей. По словам специалиста, многие матери заботятся о здоровье своих наследников слишком сильно, тем самым ломая им психику. Крайне важно больше слушать жалобы и желания ребёнка.
Комментариев: 0