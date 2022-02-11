Суд арестовал одного из грабителей, убивших продавца "Пятёрочки"
При этом сам 21-летний Хабибулло Мухамадиев говорит, что никого не убивал и "не хотел так сделать".
Один из грабителей "Пятёрочки" в подмосковной Истре. Видео © SHOT
Суд арестовал одного из грабителей, убивших продавца "Пятёрочки" в подмосковной Истре. 21-летний Хабибулло Мухамадиев отправится в СИЗО минимум на два месяца.
При этом сам Хабибулло говорит, что никого не убивал и "не хотел так сделать", он заявил, что раскаивается. По данным SHOT, Мухамадиев временно зарегистрирован в Подмосковье. После задержания у него нашли 43 тысячи рублей.
Напомним, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 февраля в селе Новопетровском. Четверо мужчин ворвались в магазин и избили директора и её супруга, а также продавца-кассира, после чего забрали 96 тысяч рублей. Один из грабителей ударил кассиршу рукояткой от топора, а затем добил. 51-летняя женщина скончалась. Преступников задержали по горячим следам. Позже выяснилось, что в магазине отсутствовала охрана. Лайф публиковал видео нападения.
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