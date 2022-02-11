Один из грабителей "Пятёрочки" в подмосковной Истре. Видео © SHOT

Суд арестовал одного из грабителей, убивших продавца "Пятёрочки" в подмосковной Истре. 21-летний Хабибулло Мухамадиев отправится в СИЗО минимум на два месяца.

При этом сам Хабибулло говорит, что никого не убивал и "не хотел так сделать", он заявил, что раскаивается. По данным SHOT, Мухамадиев временно зарегистрирован в Подмосковье. После задержания у него нашли 43 тысячи рублей.