"Ждём реакции от каждого": Захарова объявила об отказе России принимать "коллективный" ответ ЕС и НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не может принять коллективный ответ Евросоюза и НАТО на письмо главы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Об этом говорится в распространённом комментарии дипломата на сайте ведомства.

"Не можем принять "коллективный" ответ, напоминающий "круговую поруку". Ждём развёрнутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счёт", — подчеркнула Захарова.

Он объяснила, что письмо Лаврова было послано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки. В послании было особо подчёркнуто, что Россия ожидает развёрнутый ответ в национальном качестве. Однако Москве пришёл ответ от генсека НАТО и Жозепа Борреля, к которым она не обращалась. По мнению Захаровой, такой "шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе".

При этом представитель МИД отметила, что России в том послании предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности. Она подчеркнула, что новый раунд переговоров "категорически неприемлем" и Россия будет добиваться выполнения уже имеющихся договорённостей в полном объёме.