Набиуллина: Без повышения ключевой ставки инфляция в РФ могла превысить 10%

Россия столкнулась бы с инфляцией выше 10%, если бы Центробанк в прошлом году не принял решение о повышении ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%", — отметила она после заседания совета директоров регулятора.

Напомним, с весны прошлого года ЦБ РФ постепенно повышал ключевую ставку. А 17 декабря она была увеличена до 8,5% годовых. Это стало максимумом за последние четыре года. Сегодня, 11 февраля, Банк России вновь повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 9,5%. При этом регулятор допускает возможность дальнейшего её повышения на ближайших заседаниях.