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Набиуллина: Без повышения ключевой ставки инфляция в РФ могла превысить 10%

С весны прошлого года регулятор постепенно увеличивал её размер, а сегодня поднял до 9,5%.

11 февраля, 12:47
<p>Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Россия столкнулась бы с инфляцией выше 10%, если бы Центробанк в прошлом году не принял решение о повышении ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%", — отметила она после заседания совета директоров регулятора.

Напомним, с весны прошлого года ЦБ РФ постепенно повышал ключевую ставку. А 17 декабря она была увеличена до 8,5% годовых. Это стало максимумом за последние четыре года. Сегодня, 11 февраля, Банк России вновь повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 9,5%. При этом регулятор допускает возможность дальнейшего её повышения на ближайших заседаниях.

Заметные последствия: Как резкое повышение ключевой ставки повлияет на рубль, проценты по вкладам и кредитам

Заметные последствия: Как резкое повышение ключевой ставки повлияет на рубль, проценты по вкладам и кредитам

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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