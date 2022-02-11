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Певица Maruv объяснила желание украинских артистов работать в России

По мнению певицы, сфера развлекательного контента у неё на родине нуждается в серьёзной доработке, сейчас у артистов нет возможности хорошо зарабатывать на своём творчестве.

11 февраля, 12:35
<p>Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/maruvofficial/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">/ maruvofficial</a></p>

Фото © Instagram / maruvofficial

На Украине плохо развит шоу-бизнес, поэтому многие артисты хотят работать в России, считает певица Maruv. Она уверена, что в стране необходимо создать работающую структуру, чтобы украинские музыканты, которые стремятся быть увиденными и услышанными, могли это сделать у себя на родине.

"На Украине нет ни лейблов, ни филиалов крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией. Сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита", — рассказала Maruv в своём инстаграме.

Она напомнила, что шоу-бизнес — это "всё-таки бизнес", поэтому без чётко выстроенной системы его участники не смогут получать хороший доход.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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