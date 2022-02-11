Певица Maruv объяснила желание украинских артистов работать в России
По мнению певицы, сфера развлекательного контента у неё на родине нуждается в серьёзной доработке, сейчас у артистов нет возможности хорошо зарабатывать на своём творчестве.
Фото © Instagram / maruvofficial
На Украине плохо развит шоу-бизнес, поэтому многие артисты хотят работать в России, считает певица Maruv. Она уверена, что в стране необходимо создать работающую структуру, чтобы украинские музыканты, которые стремятся быть увиденными и услышанными, могли это сделать у себя на родине.
"На Украине нет ни лейблов, ни филиалов крупных стриминговых сервисов. Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией. Сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита", — рассказала Maruv в своём инстаграме.
Она напомнила, что шоу-бизнес — это "всё-таки бизнес", поэтому без чётко выстроенной системы его участники не смогут получать хороший доход.
Ранее Лайф писал о том, что гитаристу группы "Город 312" Ильчуку запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. В Борисполь музыкант прибыл на рейсе из Стамбула. Сам он отметил, что жители Незалежной теперь "остались без хорошей музыки".
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