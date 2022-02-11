Тунис отменил ПЦР-тесты и карантин для российских туристов

В Тунисе упростили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян. Для совершеннолетних, прошедших вакцинацию, с 15 февраля отменяется требование о ПЦР-тестах до вылета, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь для посещения страны все туристы должны иметь при себе сертификат о вакцинации (в Тунисе признаны все российские препараты) с QR-кодом на английском языке, в котором указаны данные загранпаспорта. При этом дети до шести лет могут въезжать в Тунис непривитыми, а также они освобождены от прохождения тестов.

Также в числе нововведений хорошие новости для невакцинированных — отмена обязательного пятидневного карантина по прибытии. Теперь нужно лишь предоставить результаты ПЦР-теста, который был сделан не более чем за 48 часов до регистрации на рейс в аэропорту вылета, либо результат экспресс-исследования, проведённого не более чем за 24 часа до регистрации на рейс.

При этом в АТОР отметили, что всех въезжающих в страну туристов могут выборочно протестировать на коронавирус в аэропорту прибытия. Тех, у кого выявили положительный тест, отправят на пятидневную самоизоляцию в отель.