Главврачи коронавирусных больниц назвали особенности течения "дельты" и "омикрона"

Главный врач городской коронавирусной больницы Святого Георгия — стационара-тысячника — Валерий Стрижелецкий говорит, что снижения числа госпитализаций он и его коллеги не заметили, но ситуацию считает контролируемой.

По словам Стрижелецкого, сложно сказать, что стационары переполнены, но чувствуется снижение заболеваемости. Он выразил уверенность в том, что большинство тех пациентов, которые сейчас лечатся в стенах больницы, — это пациенты с "дельтой", однако значительная часть пациентов также заражена и "омикроном", поделился эксперт.

"К нам в больницу попадают не просто пациенты, которые заразились коронавирусом, а пациенты старшей возрастной группы с выраженными сопутствующими заболеваниями и в тяжёлом состоянии", — рассказал специалист газете "Петербургский дневник".

Врач подчеркнул, что штамм "омикрон" более заразный, так как в вирусе произошли мутации в области спайкового белка и он больше цепляется за рецепторы человека. Кроме того, по оценке главврача, вирус поменял антигенность, и давно вакцинированные и давно переболевшие действительно активно заражаются "омикроном". Однако сейчас сроки заражения стали короче, суток достаточно, чтобы были проявления, подчеркнул специалист и добавил, что на данный момент очень высокая заболеваемость. То есть если был контакт с заболевшим, то, как правило, все подвержены заражению.

"Симптомы, наиболее сходные с ОРВИ: насморк, головные боли, боли в горле. Высокая температура не обязательно, она может быть субфебрильной, и, как правило, человек в срок до 7 суток справляется с ситуацией. Около 17% пациентов проходят диагностику и выписываются на амбулаторное лечение. Но у пациентов старшей возрастной группы, пациентов с избыточным весом и не вакцинированных "омикрон" также тяжело протекает", — уточнил доктор, добавив, что если есть поражения лёгочной ткани, то это точно "дельта".

Эксперт также заявил, что "омикрон" — это локализация в верхних дыхательных путях, но и "дельта" никуда не делась. Распознать штамм у больного пока нет возможности, задача врачей сейчас — помощь и лечение, а тактика в данном случае ничем не отличается. Помимо этого, Стрижелецкий категорически отрицает предположение, что раз "омикрон" так заразен, то не следует и вакцинироваться.

"Вакцинация, она не даёт возможность заболеть очень тяжело, мы убедились в этом. Большинство вакцинированных легко переносят, у некоторых нет даже клинических проявлений, а при тестировании появляется информация, что человек заражён. "Омикрон", как и "дельта", наиболее опасен у возрастных, непривитых и давно переболевших. А вот смертность вызвана исключительно "дельтой". Мы боимся не коронавируса как такового, а тех осложнений, которые он даёт. Те же тромбозы — они как представляли, так и продолжают представлять опасность, поэтому все больные коронавирусом обязательно получают антикоагулянты", — заключил руководитель больницы Святого Георгия.

В свою очередь главврач городской больницы № 20 Татьяна Суровцева добавила, что в её палатах находятся тяжёлые, а лёгкие — лечатся на дому. Она подчеркнула, что пациенты болеют тяжело, больных много, а никакого особого изменения ситуации не наблюдается.Что касается симптомов — тяжёлые фарингиты, лихорадка, чаще появляются тяжёлые тромбозы вплоть до смертельного заболевания — тромбоэмболии лёгочной артерии, при этом лёгкие больных сейчас иногда вообще не поражаются, уточнила Суровцева.