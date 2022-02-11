Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, какие продукты с возрастом становятся вкуснее
Она объяснила, что дети очень плохо реагируют на горечь, но с возрастом резкие, специфические вкусы воспринимаются гораздо лучше.
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Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, почему с возрастом меняются вкусовые предпочтения. По словам врача, люди старше 45–50 лет часто переключаются с красного мяса на рыбу и птицу. Специалист объяснила это тем, что более плотное и зрелое мясо хуже переваривается из-за снижения активности ферментов. И после таких продуктов остаётся ощущение тяжести.
Макиша добавила, что ощущения от еды формируются за счёт двух компонентов — вкусовых сосочков и обонятельных рецепторов в носу. Невзирая на возраст вредные продукты физиологически кажутся человеку вкуснее.
"Наш мозг однозначно реагирует намного сильнее на те продукты, в которых содержатся быстрые углеводы, прежде всего сахар. Они вызывают сильный выброс дофамина. Также мозгу нравится жирная пища, она вызывает выброс серотонина", — рассказала Макиша изданию "Москва 24".
Самым вредным и любимым у многих людей продуктом являются чипсы, а они как раз содержат соль, жир и картофельный крахмал. По сути, это и есть быстрые углеводы.
Это касается и шоколада, который представляет из себя смесь жира и сахара. Врач добавила, что дети очень плохо реагируют на горечь, но с возрастом резкие и специфические вкусы воспринимаются гораздо лучше. Это объясняет тот факт, что дети отдают предпочтение молочному шоколаду, а взрослые — горькому.
А диетолог Бауэрман назвала пять напитков для сжигания опасного висцерального жира на животе. При этом специалист призвала учитывать, с чем употребляются напитки, ведь в таком случае на вес будет влиять еда. Также она уточнила, что напитков, которые снижали бы уровень сахара в крови, нет.
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