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"Излучала невероятный свет": Актёр Анатолий Белый назвал ужасным и чудовищным горем смерть Евгении Брик

Трагическую новость также прокомментировали и другие её коллеги по цеху — Сергей Муравьёв и Александр Стефанцов, с которым она снималась в фильме "Стиляги".

11 февраля, 10:40
<p>Актриса Евгения Брик. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUHwXc_lTK9/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">evgeniabrik </a>/ <a href="https://www.instagram.com/serejaramz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">serejaramz</a></p>

Актриса Евгения Брик. Фото © Instagram / evgeniabrik / serejaramz

Актёр театра и кино Анатолий Белый назвал ужасным и чудовищным горем смерть артистки Евгении Брик, которая ушла из жизни в возрасте 40 лет. В беседе с RT он рассказал, что узнал об этом утром и теперь находится в совершенно подавленном состоянии.

"Женечка излучала невероятный свет, жизнерадостность. Она очень любила эту жизнь, была талантливой, яркой, красивой женщиной. И её внезапный уход как нелепость, горе, огромное горе. Мы снимались в "Садовом кольце", и это было прекрасное партнёрство", — поделился актёр.

Белый отметил, что это большое горе, когда уходит такой человек — прекрасная актриса и очень красивая женщина, — и пожелал семье Брик "огромных сил это пережить".

Чем жила актриса Евгения Брик, которая долгое время скрывала онкологию

Чем жила актриса Евгения Брик, которая долгое время скрывала онкологию

Также трагедию прокомментировал актёр театра и кино Александр Стефанцов, с которым Брик снималась в фильме "Стиляги". По его словам, смерть коллеги стала для него очень неожиданной. В беседе с телеканалом "360" артист рассказал, что они вместе учились и были знакомы ещё со студенчества.

"Женя была прекрасным человеком, очень добрым и отзывчивым. Она была хорошим другом и прекрасным профессионалом, с ней было легко работать и приятно. Я всё время вспоминаю её смех. Она очень любила шутить", — сказал Стефанцов.

Скончавшаяся актриса Евгения Брик боролась с онкологией

Скончавшаяся актриса Евгения Брик боролась с онкологией

Также воспоминаниями о совместной работе с Брик поделился актёр Сергей Муравьёв. Он рассказал "Звезде", что на съёмках с актрисой было очень весело и комфортно.

"Она была веселая и жизнерадостная. С ней всегда было весело на площадке. У меня с ней было две картины, это были две картины полного удовольствия... Это было весело, это было прекрасно. Это были лучшие моменты съёмок", — отметил Муравьёв.

Ранее Лайф сообщал, что умерла Евгения Брик, актриса и жена Валерия Тодоровского. Как рассказала журналистка Катерина Гордеева, артистка не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Однако позже стало известно, что актриса боролась с онкологическим заболеванием. Евгения Брик известна ролями в картинах "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Ёлки 1914" и многих других.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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