"Излучала невероятный свет": Актёр Анатолий Белый назвал ужасным и чудовищным горем смерть Евгении Брик
Трагическую новость также прокомментировали и другие её коллеги по цеху — Сергей Муравьёв и Александр Стефанцов, с которым она снималась в фильме "Стиляги".
Актриса Евгения Брик. Фото © Instagram / evgeniabrik / serejaramz
Актёр театра и кино Анатолий Белый назвал ужасным и чудовищным горем смерть артистки Евгении Брик, которая ушла из жизни в возрасте 40 лет. В беседе с RT он рассказал, что узнал об этом утром и теперь находится в совершенно подавленном состоянии.
"Женечка излучала невероятный свет, жизнерадостность. Она очень любила эту жизнь, была талантливой, яркой, красивой женщиной. И её внезапный уход как нелепость, горе, огромное горе. Мы снимались в "Садовом кольце", и это было прекрасное партнёрство", — поделился актёр.
Белый отметил, что это большое горе, когда уходит такой человек — прекрасная актриса и очень красивая женщина, — и пожелал семье Брик "огромных сил это пережить".
Также трагедию прокомментировал актёр театра и кино Александр Стефанцов, с которым Брик снималась в фильме "Стиляги". По его словам, смерть коллеги стала для него очень неожиданной. В беседе с телеканалом "360" артист рассказал, что они вместе учились и были знакомы ещё со студенчества.
"Женя была прекрасным человеком, очень добрым и отзывчивым. Она была хорошим другом и прекрасным профессионалом, с ней было легко работать и приятно. Я всё время вспоминаю её смех. Она очень любила шутить", — сказал Стефанцов.
Также воспоминаниями о совместной работе с Брик поделился актёр Сергей Муравьёв. Он рассказал "Звезде", что на съёмках с актрисой было очень весело и комфортно.
"Она была веселая и жизнерадостная. С ней всегда было весело на площадке. У меня с ней было две картины, это были две картины полного удовольствия... Это было весело, это было прекрасно. Это были лучшие моменты съёмок", — отметил Муравьёв.
Ранее Лайф сообщал, что умерла Евгения Брик, актриса и жена Валерия Тодоровского. Как рассказала журналистка Катерина Гордеева, артистка не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Однако позже стало известно, что актриса боролась с онкологическим заболеванием. Евгения Брик известна ролями в картинах "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Ёлки 1914" и многих других.
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