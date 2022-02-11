"Излучала невероятный свет": Актёр Анатолий Белый назвал ужасным и чудовищным горем смерть Евгении Брик

Актёр театра и кино Анатолий Белый назвал ужасным и чудовищным горем смерть артистки Евгении Брик, которая ушла из жизни в возрасте 40 лет. В беседе с RT он рассказал, что узнал об этом утром и теперь находится в совершенно подавленном состоянии.

"Женечка излучала невероятный свет, жизнерадостность. Она очень любила эту жизнь, была талантливой, яркой, красивой женщиной. И её внезапный уход как нелепость, горе, огромное горе. Мы снимались в "Садовом кольце", и это было прекрасное партнёрство", — поделился актёр.

Белый отметил, что это большое горе, когда уходит такой человек — прекрасная актриса и очень красивая женщина, — и пожелал семье Брик "огромных сил это пережить".

Также трагедию прокомментировал актёр театра и кино Александр Стефанцов, с которым Брик снималась в фильме "Стиляги". По его словам, смерть коллеги стала для него очень неожиданной. В беседе с телеканалом "360" артист рассказал, что они вместе учились и были знакомы ещё со студенчества.

"Женя была прекрасным человеком, очень добрым и отзывчивым. Она была хорошим другом и прекрасным профессионалом, с ней было легко работать и приятно. Я всё время вспоминаю её смех. Она очень любила шутить", — сказал Стефанцов.

Также воспоминаниями о совместной работе с Брик поделился актёр Сергей Муравьёв. Он рассказал "Звезде", что на съёмках с актрисой было очень весело и комфортно.