Чем жила актриса Евгения Брик, которая долгое время скрывала онкологию В соцсетях супруга кинорежиссёра Валерия Тодоровского всегда была очень позитивной и жизнерадостной, поэтому новость о её смерти поразила поклонников до глубины души. 11 февраля, 09:46 Актриса Евгения Брик. Фото на обложке © Instagram / evgeniabrik / автор снимка valerycrane

40-летняя актриса Евгения Брик относилась к тому редкому типу людей, которые умудряются прекрасно совмещать насыщенную карьеру и счастливую личную жизнь. На своей странице в "Инстаграме" звезда часто делилась снимками с дочерью Зоей, которая пошла по стопам матери, мужем Валерием Тодоровским, мамой и сестрой, сопровождая фото трогательными и вдумчивыми подписями. У фолловеров складывалось впечатление, что у Жени от них секретов нет, но они ошибались.

Евгения Брик с мужем Валерием Тодоровским и дочерью Зоей. Фото © Instagram / evgeniabrik

Журналистка и близкая подруга артистки Катерина Гордеева сообщила в "Фейсбуке", что Евгения Брик умерла после продолжительной болезни, которую ото всех скрывала. "Поэтому она не хотела бы, чтобы мы обсуждали подробности", — подчеркнула Гордеева. Чем именно болела актриса, подруга не сообщила, но подписчики теперь стали подозревать, что коротко остриженные волосы Евгении в стиле пикси-кат были выбраны ею не как дань моде...

Актриса Евгения Брик. Фото © Instagram / evgeniabrik

Любители российского кино и сериалов опустошены новостью о смерти Евгении, которая всегда отличалась необыкновенной красотой и чутьём на интересные проекты. Её помнят по съёмкам в таких фильмах, как "Северное сияние", "Стиляги" и "Географ глобус пропил", а также в сериалах "Мужчины не плачут", "Вызов", "Оттепель", "Эти глаза напротив", "Бомба" и "Фантом".

Евгения Брик в фильмах "Стиляги" и "Географ глобус пропил". Коллаж © LIFE. Фото © Kino-teatr.ru, kino-teatr.ru

Евгении часто приходилось играть одухотворённых умниц и красавиц, потому что в ней ощущалась эта внутренняя сила. И не просто так. Девушка родилась в очень интеллигентной семье. Дедушка работал журналистом, а папа, кандидат физико-математических наук, преподавал физику и информатику. Женя уже в пять лет стала моделью в Общесоюзном доме моделей одежды, а после пошла в школу с углублённым изучением английского языка, которую совмещала с музыкальной (по классу фортепиано).

Евгения Брик в сериале "Оттепель". Фото © Kino-teatr.ru

Закончив ГИТИС в 2004 году, актриса начала работать на радио "Маяк" и посещать всевозможные кастинги, на одном из которых и познакомилась с режиссёром Валерием Тодоровским. Разница в 19 лет никак не смутила влюблённых, и у них быстро завязались отношения. Пара сыграла скромную свадьбу, если можно так сказать.

Евгения Брик на съёмках сериала "Бомба". Фото © Instagram / evgeniabrik

Женя рассказывала, что они с Валерием просто расписались в загсе, пригласив только самых близких. Тогда ей было не до громкого торжества, как, видимо, и её маме с младшей сестрой. По словам артистки, в их семье никто не устраивал больших пышных церемоний. Брик шутила, что потом закатит пир на весь мир за всех троих женщин семейства Хиривских (настоящая фамилия актрисы), но как-то не срослось.

Евгения Брик. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / evgeniabrik, автор фото слева Алина Голубь, автор фото справа anokiart_photography

В 2008-м молодая семья переехала в Штаты, наведывалась в Россию для съёмок. После рождения дочери о возвращении на родину пришлось забыть, так как девочка ходила в американскую школу и лишать её привычной обстановки было бы жестоко. Однако и забыть о своих корнях Женя ей бы не позволила. Артистка планировала отдать дочь в русскую школу, чтобы в итоге на родине родителей Зоя не чувствовала себя чужой.

К слову, малышка пошла по стопам матери и попала в кино уже в три года. Ей даже удалось сняться в одном из проектов Netflix, но фокусироваться на этом Женя не хотела. "Этот опыт для неё не будет лишним, но актёрская карьера — это не её путь", — признавалась звезда подписчикам.

Евгения Брик. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / evgeniabrik

Останавливаться на одном ребёнке Женя не планировала. Она всегда хотела хотя бы двоих, желательно погодок, однако судьба распорядилась иначе. Ещё в 2019 году она мечтала завести второго, рассказывая об этом журналистам, но в жизнь воплотить этот проект не удалось. В сентябре Евгения Брик праздновала свой 40-летний юбилей в Венеции, наслаждаясь компанией дорогих людей и красотами города, и строила далеко идущие планы, которые так внезапно и несправедливо прервала болезнь.

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