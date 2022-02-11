Дженнифер Энистон уже 53, и вот мини-тест, который докажет вам, что актриса совсем не стареет
По случаю дня рождения "красотки из "Друзей" предлагаем узнать, способны ли вы угадать возраст Энистон на архивных кадрах. Предупреждаем, задачка не из лёгких!
Американская актриса Дженнифер Энистон. Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Getty Images
Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон сводила с ума фанатов тридцать лет назад, делает это и сейчас. Актриса всё так же красива, молода и вообще, должно быть, держит фонтан вечной молодости в подвале. Звучит абсурдно, но не в этом случае. Девушка (назвать актрису по-другому язык не поворачивается) 11 февраля празднует 53-й день рождения, а выглядит всё так же великолепно, как в 90-х. По этому поводу предлагаем пройти мини-тест. Задача простая и сложная одновременно — определить, на каком из кадров Дженнифер СТАРШЕ. Ответы в конце материала.
Одна из этих фотографий была сделана в 2000 году, другая — в 2004-м. За четыре года на тот момент супруг Энистон Брэд Питт даже успел отрастить волосы... или нет?
Актёры Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images
Разница между этими кадрами — два года. Один был сделан в 2006-м, другой — два года спустя. Напоминаем, определить нужно тот, что был сделан позже.
Актриса Дженнифер Энистон. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images
Эту пару снимков разгадает любой фанат Дженнифер, и не надо даже считать морщинки на её лице (вы всё равно их не найдёте) — лучше изучить детали на фоне.
Актриса Дженнифер Энистон. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images
Сложно поверить, но разница между этими фото — ровно десять лет. Остаётся разобраться, какая карточка была сделана во второй половине нулевых, а какая — ближе к двадцатым.
Дженнифер Энистон. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images
По ощущениям фотографии сделали чуть ли не в один день. На деле же Энистон "постарела" на пять лет.
Дженнифер Энистон. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images
Согласитесь, ни разу не было такого, что на одной из фотографий Дженнифер очевидно старше. Остаётся только гадать, какие же секреты актриса таит. А теперь пора посчитать, сколько раз вы угадали.
Ответы:
- 2000/2004
- 2008/2006
- 2019/2011
- 2008/2018
- 2014/2019
Сколько правильных ответов вы дали?
Комментариев: 0