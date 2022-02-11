Дженнифер Энистон уже 53, и вот мини-тест, который докажет вам, что актриса совсем не стареет

Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон сводила с ума фанатов тридцать лет назад, делает это и сейчас. Актриса всё так же красива, молода и вообще, должно быть, держит фонтан вечной молодости в подвале. Звучит абсурдно, но не в этом случае. Девушка (назвать актрису по-другому язык не поворачивается) 11 февраля празднует 53-й день рождения, а выглядит всё так же великолепно, как в 90-х. По этому поводу предлагаем пройти мини-тест. Задача простая и сложная одновременно — определить, на каком из кадров Дженнифер СТАРШЕ . Ответы в конце материала.

Одна из этих фотографий была сделана в 2000 году, другая — в 2004-м. За четыре года на тот момент супруг Энистон Брэд Питт даже успел отрастить волосы... или нет?

Актёры Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images

Разница между этими кадрами — два года. Один был сделан в 2006-м, другой — два года спустя. Напоминаем, определить нужно тот, что был сделан позже.

Актриса Дженнифер Энистон. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images

Эту пару снимков разгадает любой фанат Дженнифер, и не надо даже считать морщинки на её лице (вы всё равно их не найдёте) — лучше изучить детали на фоне.

Актриса Дженнифер Энистон. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images

Сложно поверить, но разница между этими фото — ровно десять лет. Остаётся разобраться, какая карточка была сделана во второй половине нулевых, а какая — ближе к двадцатым.

Дженнифер Энистон. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images

По ощущениям фотографии сделали чуть ли не в один день. На деле же Энистон "постарела" на пять лет.

Дженнифер Энистон. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images

Согласитесь, ни разу не было такого, что на одной из фотографий Дженнифер очевидно старше. Остаётся только гадать, какие же секреты актриса таит. А теперь пора посчитать, сколько раз вы угадали. Ответы: 2000/ 2004 2008 /2006 2019 /2011 2008/ 2018 2014/ 2019