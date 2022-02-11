Скончавшаяся актриса Евгения Брик боролась с онкологией
Когда именно кинозвезде поставили этот страшный диагноз, неизвестно. Также нет информации, где умерла артистка.
Евгения Брик. Фото на обложке © kinopoisk.ru
Российская актриса и супруга режиссёра Валерия Тодоровского Евгения Брик, которая скончалась 10 февраля, боролась с онкологическим заболеванием, пишет РИА ФАН со ссылкой на источник, близкий к окружению семьи.
Когда именно 40-летней артистке поставили этот диагноз и где она умерла, учитывая, что последние десять лет Брик с мужем жили в США, остаётся неизвестным. В Россию семья возвращалась только для участия в съёмках.
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Ранее Лайф сообщал, что умерла Евгения Брик, актриса и жена Валерия Тодоровского. Как рассказала журналистка Катерина Гордеева, артистка не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Евгения Брик известна ролями в картинах "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Ёлки 1914" и многих других.
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