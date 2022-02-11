Скончавшаяся актриса Евгения Брик боролась с онкологией

Российская актриса и супруга режиссёра Валерия Тодоровского Евгения Брик, которая скончалась 10 февраля, боролась с онкологическим заболеванием, пишет РИА ФАН со ссылкой на источник, близкий к окружению семьи.

Когда именно 40-летней артистке поставили этот диагноз и где она умерла, учитывая, что последние десять лет Брик с мужем жили в США, остаётся неизвестным. В Россию семья возвращалась только для участия в съёмках.