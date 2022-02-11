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Скончавшаяся актриса Евгения Брик боролась с онкологией

Когда именно кинозвезде поставили этот страшный диагноз, неизвестно. Также нет информации, где умерла артистка.

11 февраля, 08:53
<p>Евгения Брик. Фото на обложке © <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/1055454/photos/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk.ru</a></p>

Евгения Брик. Фото на обложке © kinopoisk.ru

Российская актриса и супруга режиссёра Валерия Тодоровского Евгения Брик, которая скончалась 10 февраля, боролась с онкологическим заболеванием, пишет РИА ФАН со ссылкой на источник, близкий к окружению семьи.

Когда именно 40-летней артистке поставили этот диагноз и где она умерла, учитывая, что последние десять лет Брик с мужем жили в США, остаётся неизвестным. В Россию семья возвращалась только для участия в съёмках.

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Ранее Лайф сообщал, что умерла Евгения Брик, актриса и жена Валерия Тодоровского. Как рассказала журналистка Катерина Гордеева, артистка не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Евгения Брик известна ролями в картинах "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Ёлки 1914" и многих других.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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