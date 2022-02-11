Доктор Комаровский назвал способы сразу определить "омикрон"
Один из них — сильная усталость. По словам эксперта, у больных этим штаммом коронавируса недомогание наступает практически сразу.
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Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский озвучил два основных способа для диагностики штамма коронавируса "омикрон".
"Именно у "омикрона" есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от "дельты" и других видов ковида, — это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
Доктор добавил, что для других штаммов коронавируса тоже характерна слабость, но, как правило, она наступает позже. У больных "омикроном" недомогание наступает практически сразу. Кроме того, Комаровский уточнил, что интенсивная боль в горле не характерна для других вариантов CoViD-19.
А ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев не исключил, что в мире может начаться эра глухих, если коронавирус или его штамм "омикрон" будет поражать слуховой нерв.
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