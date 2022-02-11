Доктор Комаровский назвал способы сразу определить "омикрон"

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский озвучил два основных способа для диагностики штамма коронавируса "омикрон".

"Именно у "омикрона" есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от "дельты" и других видов ковида, — это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Доктор добавил, что для других штаммов коронавируса тоже характерна слабость, но, как правило, она наступает позже. У больных "омикроном" недомогание наступает практически сразу. Кроме того, Комаровский уточнил, что интенсивная боль в горле не характерна для других вариантов CoViD-19.