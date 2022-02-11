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В США хотят привлечь к ответственности россиян из-за допингового дела Валиевой

Ранее стало известно, что в крови спортсменки нашли следы запрещённого вещества — триметазидина.

11 февраля, 08:50
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kamilavalieva26/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kamilavalieva26</a></p>

Фото © Instagram / kamilavalieva26

Глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что часть россиян могут привлечь к уголовной ответственности в Штатах по "закону Родченкова" из-за допингового дела Камилы Валиевой.

"США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским "законом Родченкова", — цитирует Тайгарта журналист Кристин Бреннан.

Валиева упала с двух четверных на тренировке произвольной программы Олимпиады

Валиева упала с двух четверных на тренировке произвольной программы Олимпиады

Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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