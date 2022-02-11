В США хотят привлечь к ответственности россиян из-за допингового дела Валиевой
Ранее стало известно, что в крови спортсменки нашли следы запрещённого вещества — триметазидина.
Фото © Instagram / kamilavalieva26
Глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что часть россиян могут привлечь к уголовной ответственности в Штатах по "закону Родченкова" из-за допингового дела Камилы Валиевой.
"США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским "законом Родченкова", — цитирует Тайгарта журналист Кристин Бреннан.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
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