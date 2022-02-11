Валиева упала с двух четверных на тренировке произвольной программы Олимпиады
Само занятие проходило на фоне поступающей информации о положительном допинг-тесте спортсменки.
Камилла Валиева во время тренировки. 10 февраля 2022 года. Пекин, Китай. Фото © Getty Images / Dimitris Isevidis / Anadolu Agency
Российская фигуристка Камила Валиева провела очередную тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Подробности сообщает "Чемпионат".
Во время тренировки произвольной программы Валиева упала с двух четверных прыжков — двух тулупов, — а также тройного акселя.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
Комментариев: 0