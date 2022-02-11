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Валиева упала с двух четверных на тренировке произвольной программы Олимпиады

Само занятие проходило на фоне поступающей информации о положительном допинг-тесте спортсменки.

11 февраля, 07:20

Камилла Валиева во время тренировки. 10 февраля 2022 года. Пекин, Китай. Фото © Getty Images / Dimitris Isevidis / Anadolu Agency

Российская фигуристка Камила Валиева провела очередную тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Подробности сообщает "Чемпионат".

Во время тренировки произвольной программы Валиева упала с двух четверных прыжков — двух тулупов, — а также тройного акселя.

В ОКР заявили, что результаты допинг-теста Валиевой могли намеренно задержать

В ОКР заявили, что результаты допинг-теста Валиевой могли намеренно задержать

Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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