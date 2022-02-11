В ОКР заявили, что результаты допинг-теста Валиевой могли намеренно задержать
Ранее стало известно, что положительная проба была взята 25 декабря во время чемпионата России в Петербурге.
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Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что в деле о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой есть немало вопросов к WADA.
"Вызывают серьёзные вопросы сроки обработки пробы: между 25 декабря, когда она была забрана в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обработана. По международным стандартам для лабораторий WADA срок обработки пробы составляет 20 дней с момента получения образца. Странно, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. Это вызывает серьёзные вопросы. Очень похоже, что кто-то придерживал пробу до окончания командного турнира у фигуристов", — заявил Поздняков журналистам.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
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