В ОКР заявили, что результаты допинг-теста Валиевой могли намеренно задержать

"Вызывают серьёзные вопросы сроки обработки пробы: между 25 декабря, когда она была забрана в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обработана. По международным стандартам для лабораторий WADA срок обработки пробы составляет 20 дней с момента получения образца. Странно, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. Это вызывает серьёзные вопросы. Очень похоже, что кто-то придерживал пробу до окончания командного турнира у фигуристов", — заявил Поздняков журналистам.