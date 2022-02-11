В Калужской области мигрантам запретят работать в перевозках, общепите и торговле
Губернатор дал работодателям три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
В Калужской области приняли решение выйти из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, ради сокращения потока мигрантов в регион. Об этом объявил губернатор Владислав Шапша в своём телеграм-канале.
"Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощённом порядке для уроженцев Средней Азии", — отметил Шапша.
Кроме того, в регионе введут запрет на привлечение иностранцев по патентам в ряд областей экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. Губернатор дал работодателям три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками.
Глава области сегодня внепланово посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом, который не говорит по-русски, но имеет сертификат о знании языка. Шапша после этого объявил, что с сегодняшнего дня все документы от не знающих язык мигрантов с липовыми сертификатами будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов в стране. Распоряжение связано в том числе с увеличением количества противоправных деяний таких граждан в стране.
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