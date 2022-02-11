В Калужской области мигрантам запретят работать в перевозках, общепите и торговле

В Калужской области приняли решение выйти из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, ради сокращения потока мигрантов в регион. Об этом объявил губернатор Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

"Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощённом порядке для уроженцев Средней Азии", — отметил Шапша.

Кроме того, в регионе введут запрет на привлечение иностранцев по патентам в ряд областей экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. Губернатор дал работодателям три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками.

Глава области сегодня внепланово посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом, который не говорит по-русски, но имеет сертификат о знании языка. Шапша после этого объявил, что с сегодняшнего дня все документы от не знающих язык мигрантов с липовыми сертификатами будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки.