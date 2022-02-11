В Подмосковье двух детей изъяли у пьяной матери, оставившей их без еды и воды

В подмосковном городе Апрелевке мать оставила в квартире без присмотра двух своих детей без еды и воды. Старшему ребёнку исполнилось три года, а младшему всего три месяца. Когда сотрудники органов опеки приехали изъять малышей, женщина находилась в нетрезвом виде, сообщает телеканал "Рен-ТВ".

По его данным, сегодня от дома, где проживает семья, отъехала машина правоохранителей. Предположительно, сотрудники полиции увезли мать детей для дальнейшего разбирательства. Соседи утверждают, что женщина "гулящая", она регулярно выпивает и приводит к себе домой неизвестных людей. Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с произошедшим.

"По имеющейся информации, двое детей, 2021 г.р. и 2018 г.р., были оставлены дома, в квартире в г. Апрелевка, без присмотра родителей. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", — говорится на сайте прокуратуры региона.