Новая медаль России: Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 километров с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

Победителем же стал финский гонщик Ийво Нисканен, который с первых метров дистанции взял лидерство и с каждой отметкой лишь увеличивал свой отрыв. Бронзу завоевал норвежец Йоханнес Клебо.

Для Александра Большунова это уже вторая медаль на Олимпийских играх в Пекине. До этого он взял золото в скиатлоне на 30 километров. Всего в копилке сборной России теперь 12 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.