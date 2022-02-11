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Новая медаль России: Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км на Олимпиаде в Пекине

Победу одержал финский гонщик Ийво Нисканен, которого и называли главным фаворитом старта.

11 февраля, 08:13
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 километров с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

Победителем же стал финский гонщик Ийво Нисканен, который с первых метров дистанции взял лидерство и с каждой отметкой лишь увеличивал свой отрыв. Бронзу завоевал норвежец Йоханнес Клебо.

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Для Александра Большунова это уже вторая медаль на Олимпийских играх в Пекине. До этого он взял золото в скиатлоне на 30 километров. Всего в копилке сборной России теперь 12 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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