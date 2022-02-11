Путин поручил рассмотреть вопрос объявления десятилетия науки и технологий в России
Ответственным за исполнение распоряжения назначен руководитель президентской администрации Антон Вайно.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Shutterstock
Российский лидер Владимир Путин поручил рассмотреть возможность объявления в стране десятилетия науки и технологий, доклад об этом должен быть представлен до 31 марта. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Администрации Президента РФ с учётом результатов, достигнутых по итогам мероприятий, реализованных в рамках Года науки и технологий, рассмотреть вопрос об объявлении в РФ десятилетия науки и технологий", — говорится в перечне поручений.
Ответственным за исполнение распоряжения назначен руководитель президентской администрации Антон Вайно.
Напомним, 2021 год в России был объявлен Годом науки и технологий. Соответствующий указ 25 декабря прошлого года подписал Путин. В связи с этим глава государства также дал ряд поручений правительству.
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