Журова увидела одну странность в ситуации с "допингом" Валиевой
Знаменитая российская конькобежка призвала тщательно разобраться, как в организме 15-летней фигуристки мог оказаться триметазидин.
Светлана Журова. Фото на обложке © ТАСС / Донат Сорокин
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова назвала странным тот факт, что официальная информация о допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой не появлялась так долго. Парламентарий призвала тщательно разобраться, как в организме 15-летней спортсменки мог оказаться триметазидин.
"Политический заказ здесь видится в том, что так долго не сообщали об этом. Вот это было для меня очень удивительно, потому что достаточно быстро сообщают такие вещи. Теперь надо разбираться, что это и как. Версий много может быть. Надо понимать, каким образом этот компонент оказался в её организме. Если это использование допинга, то это одно дело, если это какой-то лекарственный препарат, который оставил следы, то это другой вопрос. Это всегда грустная новость, поэтому надеюсь, что разберутся", — отметила собеседница Лайфа.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
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