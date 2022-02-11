Журова увидела одну странность в ситуации с "допингом" Валиевой

"Политический заказ здесь видится в том, что так долго не сообщали об этом. Вот это было для меня очень удивительно, потому что достаточно быстро сообщают такие вещи. Теперь надо разбираться, что это и как. Версий много может быть. Надо понимать, каким образом этот компонент оказался в её организме. Если это использование допинга, то это одно дело, если это какой-то лекарственный препарат, который оставил следы, то это другой вопрос. Это всегда грустная новость, поэтому надеюсь, что разберутся", — отметила собеседница Лайфа.