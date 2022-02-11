Охранник заявил, что нарисовать глаза на картине ученицы Малевича за 75 млн его подбили дети
Интересно, что на камеры наблюдения компания ребят, которые якобы ввели мужчину в заблуждение и толкнули на "вандализм", не попала.
Повреждения на картине "Три фигуры". Фото © The art newspaper Russia
Бывший охранник екатеринбургского Ельцин-центра Александр Васильев рассказал, что пририсовал глаза на картине "Три фигуры" кисти ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской по просьбе подростков. Он не знал, что полотно стоит 75 млн рублей, пишет E1.ru.
"Честно скажу, мне не очень понравились эти работы [на выставке Ельцин-центра]. Они оставляли тяжёлое впечатление. Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза", — говорит Александр.
Он утверждает, что принял работы за детские рисунки. Через несколько дней мужчина узнал, что совершил преступление. По версии Александра, он не сразу понял суть обвинений и даже предложил стереть всё с картины, "чтобы не видно было". При этом на допросе оказалось, что на камеры наблюдения компания ребят, которые якобы подбили охранника на "вандализм", не попала.
Лайф рассказывал, что инцидент в Ельцин-центре произошёл в начале декабря прошлого года. Картина из коллекции Третьяковской галереи стоимостью 75 миллионов рублей являлась частью выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Сначала считалось, что чернила проникли в слой краски, реставрационные работы оценивали в 250 тысяч рублей.
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