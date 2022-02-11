Охранник заявил, что нарисовать глаза на картине ученицы Малевича за 75 млн его подбили дети

Бывший охранник екатеринбургского Ельцин-центра Александр Васильев рассказал, что пририсовал глаза на картине "Три фигуры" кисти ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской по просьбе подростков. Он не знал, что полотно стоит 75 млн рублей, пишет E1.ru.

"Честно скажу, мне не очень понравились эти работы [на выставке Ельцин-центра]. Они оставляли тяжёлое впечатление. Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза", — говорит Александр.

Он утверждает, что принял работы за детские рисунки. Через несколько дней мужчина узнал, что совершил преступление. По версии Александра, он не сразу понял суть обвинений и даже предложил стереть всё с картины, "чтобы не видно было". При этом на допросе оказалось, что на камеры наблюдения компания ребят, которые якобы подбили охранника на "вандализм", не попала.