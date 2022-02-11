Убийцы кассирши в подмосковной "Пятёрочке" признались ещё в двух ограблениях

Один из грабителей даёт показания. Видео © ГСУ СК России по Московской области

Злоумышленники, которые ограбили "Пятёрочку" в Подмосковье и убили кассира, ранее уже дважды совершали разбойные нападения. Об этом преступники рассказали следователям на допросе, сообщила Лайфу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Кроме того, в ходе допроса стало известно, что один из нападавших раньше работал в "Пятёрочке", поэтому он знал о всех внутренних процессах работы продуктового магазина. В данный момент следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Они обнаружили орудия преступления и изъяли записи с видеокамер, которые зафиксировали момент нападения. Четырём мужчинам предъявлено обвинение в разбойном нападении и причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть.

Также следствие выяснило, что двое из налётчиков проживали на территории России незаконно. В связи с этим в контролирующих органах будет проведена служебная проверка.