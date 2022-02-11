Убийцы кассирши в подмосковной "Пятёрочке" признались ещё в двух ограблениях
В ходе допроса стало известно, что один из подозреваемых раньше работал в этой продуктовой сети, поэтому он знал о всех внутренних процессах магазина.
Проверка показаний подозреваемых. Кадр из видео © ГСУ СК России по Московской области
Один из грабителей даёт показания. Видео © ГСУ СК России по Московской области
Злоумышленники, которые ограбили "Пятёрочку" в Подмосковье и убили кассира, ранее уже дважды совершали разбойные нападения. Об этом преступники рассказали следователям на допросе, сообщила Лайфу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Кроме того, в ходе допроса стало известно, что один из нападавших раньше работал в "Пятёрочке", поэтому он знал о всех внутренних процессах работы продуктового магазина. В данный момент следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Они обнаружили орудия преступления и изъяли записи с видеокамер, которые зафиксировали момент нападения. Четырём мужчинам предъявлено обвинение в разбойном нападении и причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть.
Также следствие выяснило, что двое из налётчиков проживали на территории России незаконно. В связи с этим в контролирующих органах будет проведена служебная проверка.
Напомним, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 февраля в селе Новопетровское. Четверо мужчин ворвались в магазин и избили директора и её супруга, а также продавца-кассира, после чего забрали 96 тысяч рублей. Один из грабителей ударил кассиршу рукояткой от топора, а затем добил. 51-летняя женщина скончалась. Преступников задержали по горячим следам. Позже выяснилось, что в магазине отсутствовала охрана. Лайф публиковал видео нападения.
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