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В поместье Трампа обнаружили секретные документы из Белого дома

Среди бумаг оказалась переписка с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и послание экс-президента США Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.

11 февраля, 07:27
<p>Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР / Ross D. Franklin</p>

Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР / Ross D. Franklin

Национальное управление архивов и документации (NARA) обнаружило в поместье в Мар-а-Лаго, где жил бывший президент США Дональд Трамп, бумаги с пометкой "секретно" и "совершенно секретно", сообщает газета Washington Post.

Издание ранее рассказывало, что работники NARA изъяли из поместья экс-главы Соединённых Штатов несколько ящиков с документами, которые Трамп вывез из Белого дома и перевёз в Мар-а-Лаго, среди которых оказалась переписка с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и послание бывшего президента США Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.

Сейчас не уточняется, сколько секретных документов удалось найти, но известно, что часть бумаг слишком конфиденциальна и право доступа есть только у узкого круга уполномоченных лиц. После окончания срока президентства Трамп не имел доступа к документам. Расследованием того, как американский экс-лидер вывез их из Белого дома, займётся Минюст США.

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Примечательно, что собеседники газеты отметили, что во время своего президентского срока Трамп частенько выносил из Белого дома папки с файлами якобы для того, чтобы ознакомиться с документами в поместье более тщательно. Представитель Трампа Тейлор Будович, комментируя обнаружение секретных материалов, заявил, что "политически мотивированные источники в правительстве" хотят использовать "нормальный и рутинный процесс в качестве оружия".

Ранее Трампа возмутили сообщения о том, что он "смывал в унитаз" документы Белого дома. По его мнению, Демократическая партия пытается использовать эту историю с целью замаскировать то, насколько "ужасно страна живёт под управлением администрации Джо Байдена".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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