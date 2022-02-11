"Это самое страшное": Скелетонистка Никитина рассказала о "войне" внутри сборной России

"Друзья, и ещё момент. Как человек, который прошёл через этот опыт, хочу сразу им поделиться. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, бегите от людей, которые по 100 раз говорят, что у вас не получится. <...> Внутри, к сожалению, война! Война между своими! Которую мы все пытались скрыть уже очень долгое время! Это самое страшное! Самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который был в этом замешан", — написала Никитина.