"Это самое страшное": Скелетонистка Никитина рассказала о "войне" внутри сборной России
По итогам первых двух попыток на Олимпиаде в Пекине наша спортсменка занимает 18-е место.
Елена Никитина во время подготовки саней перед тренировкой. Фото © ТАСС / Антон Новодерёжкин
Российская скелетонистка Елена Никита рассказала о конфликтной ситуации внутри сборной команды, которая продолжается на протяжении нынешнего сезона. Об этом спортсменка написала в своём инстаграме.
"Друзья, и ещё момент. Как человек, который прошёл через этот опыт, хочу сразу им поделиться. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, бегите от людей, которые по 100 раз говорят, что у вас не получится. <...> Внутри, к сожалению, война! Война между своими! Которую мы все пытались скрыть уже очень долгое время! Это самое страшное! Самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который был в этом замешан", — написала Никитина.
Она также заметила, что не собирается быть причастной к подобным историям, а завтрашние попытки на Олимпиаде в Пекине спортсменка намерена проехать в своё удовольствие, не пытаясь кому-то что-то доказать.
Добавим, что после первого дня соревнований в скелетоне у женщин Никитина занимает 18-е место.
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