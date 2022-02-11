Постпред США при ООН перепутала Донбасс с Крымом

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Минские соглашения якобы подразумевают уход России из Крыма. Позднее в пресс-службе дипмиссии уточнили, что дипломат имела в виду Восток Украины.

"Частью соглашений было то, что они уйдут из Крыма. Они этого не сделали. Так что эти переговоры будут возможностью оказать давление на Россию, чтобы она подтвердила готовность выполнять соглашения", – заявила Томас-Гринфилд в интервью телеканалу "Би-би-си".

Она добавила, что организуемое Россией 17 февраля заседание Совета Безопасности ООН будет посвящено обсуждению Крыма. Пресс-служба затем пояснила, что здесь имелось в виду обсуждение Минских соглашений.