Постпред США при ООН перепутала Донбасс с Крымом
Линда Томас-Гринфилд также сообщила, что организуемое Россией заседание Совета Безопасности ООН будет посвящено Крыму. Дипмиссия пояснила, что здесь имелось в виду обсуждение Минских соглашений.
Линда Томас-Гринфилд. Фото на обложке © Wikipedia
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Минские соглашения якобы подразумевают уход России из Крыма. Позднее в пресс-службе дипмиссии уточнили, что дипломат имела в виду Восток Украины.
"Частью соглашений было то, что они уйдут из Крыма. Они этого не сделали. Так что эти переговоры будут возможностью оказать давление на Россию, чтобы она подтвердила готовность выполнять соглашения", – заявила Томас-Гринфилд в интервью телеканалу "Би-би-си".
Она добавила, что организуемое Россией 17 февраля заседание Совета Безопасности ООН будет посвящено обсуждению Крыма. Пресс-служба затем пояснила, что здесь имелось в виду обсуждение Минских соглашений.
Напомним, накануне другой дипломат допустила похожую "географическую" ошибку: на переговорах с Сергеем Лавровым глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что не признаёт суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. В результате пришлось вмешаться послу Великобритании Деборе Броннерт, которая пояснила, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории. Позже Трасс объяснилась за конфуз с "нероссийскими" Воронежем и Ростовом.
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