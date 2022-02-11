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Зампостпреда в ООН Полянский назвал абсурдными угрозы США выдворить посла Антонова

Ранее дипломат сообщил, что будет вынужден покинуть Вашингтон к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Белого дома

11 февраля, 07:56
<p>Посол России в США Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить из страны российского посла Анатолия Антонова.

"Я видел в СМИ его (Антонова. — Прим. Лайфа) слова о том, что ситуация действительно выглядит именно таким образом. В переговорах по двусторонним визовым озабоченностям с США мы не участвуем. Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными", — пояснил дипломат в беседе с РИА "Новости".

Посол в США Антонов не исключил, что его могут выдворить из Вашингтона

Посол в США Антонов не исключил, что его могут выдворить из Вашингтона

Ранее Антонов заявлял, что Вашингтон угрожал российским дипломатам арестами, если они вовремя не покинут США. По словам посла, Соединённые Штаты заявили, что в таком случае отправят сотрудников дипмиссии в "соответствующее учреждение". Также он отметил, что ещё 28 дипломатов должны будут уехать из США к июлю. При этом Антонов отметил, что будет вынужден покинуть Вашингтон к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Белого дома по выдаче виз охранникам американского посла в РФ.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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