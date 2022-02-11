Зампостпреда в ООН Полянский назвал абсурдными угрозы США выдворить посла Антонова

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить из страны российского посла Анатолия Антонова.

"Я видел в СМИ его (Антонова. — Прим. Лайфа) слова о том, что ситуация действительно выглядит именно таким образом. В переговорах по двусторонним визовым озабоченностям с США мы не участвуем. Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными", — пояснил дипломат в беседе с РИА "Новости".