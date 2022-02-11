Зампостпреда в ООН Полянский назвал абсурдными угрозы США выдворить посла Антонова
Ранее дипломат сообщил, что будет вынужден покинуть Вашингтон к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Белого дома
Посол России в США Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал более чем абсурдными угрозы США выдворить из страны российского посла Анатолия Антонова.
"Я видел в СМИ его (Антонова. — Прим. Лайфа) слова о том, что ситуация действительно выглядит именно таким образом. В переговорах по двусторонним визовым озабоченностям с США мы не участвуем. Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными", — пояснил дипломат в беседе с РИА "Новости".
Ранее Антонов заявлял, что Вашингтон угрожал российским дипломатам арестами, если они вовремя не покинут США. По словам посла, Соединённые Штаты заявили, что в таком случае отправят сотрудников дипмиссии в "соответствующее учреждение". Также он отметил, что ещё 28 дипломатов должны будут уехать из США к июлю. При этом Антонов отметил, что будет вынужден покинуть Вашингтон к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Белого дома по выдаче виз охранникам американского посла в РФ.
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