Женщина получила перелом позвоночника после падения глыбы льда с крыши в Москве

В центре Москвы, на Саввинской набережной, с многоэтажного жилого дома на женщину упал кусок наледи. Она была госпитализирована с переломами, врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры Москвы.

"Вечером 10 февраля на Саввинской набережной на женщину, проходившую у одного из жилых домов, упала наледь. Прокуратура проводит проверку в связи с получением женщиной телесных повреждений", — рассказали в ведомстве.

Полученные материалы будут направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". По данным РИА "Новости", у пострадавшей перелом позвоночника, ключицы и рёбер, а также подозрение на черепно-мозговую травму и разрыв селезёнки.