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Женщина получила перелом позвоночника после падения глыбы льда с крыши в Москве

В связи с произошедшим прокуратура проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

11 февраля, 08:09
<p>Дом, с которого упала наледь и травмировала москвичку. Фото © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/mass-media/news?item=71681063" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура города Москвы</a></p>

Дом, с которого упала наледь и травмировала москвичку. Фото © Прокуратура города Москвы

В центре Москвы, на Саввинской набережной, с многоэтажного жилого дома на женщину упал кусок наледи. Она была госпитализирована с переломами, врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры Москвы.

"Вечером 10 февраля на Саввинской набережной на женщину, проходившую у одного из жилых домов, упала наледь. Прокуратура проводит проверку в связи с получением женщиной телесных повреждений", — рассказали в ведомстве.

Полученные материалы будут направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". По данным РИА "Новости", у пострадавшей перелом позвоночника, ключицы и рёбер, а также подозрение на черепно-мозговую травму и разрыв селезёнки.

Лёд упал на женщину с двумя детьми в подмосковной Балашихе

Лёд упал на женщину с двумя детьми в подмосковной Балашихе

Ранее в Москве глыба льда рухнула на машину, зацепив выходившую из авто девушку. У потерпевшей сильный ушиб, однако она не стала обращаться в больницу. Также она показала, что снег до сих пор продолжает падать огромными кусками на пешеходную часть рядом с подъездом.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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