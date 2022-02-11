Женщина получила перелом позвоночника после падения глыбы льда с крыши в Москве
В связи с произошедшим прокуратура проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Дом, с которого упала наледь и травмировала москвичку. Фото © Прокуратура города Москвы
В центре Москвы, на Саввинской набережной, с многоэтажного жилого дома на женщину упал кусок наледи. Она была госпитализирована с переломами, врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры Москвы.
"Вечером 10 февраля на Саввинской набережной на женщину, проходившую у одного из жилых домов, упала наледь. Прокуратура проводит проверку в связи с получением женщиной телесных повреждений", — рассказали в ведомстве.
Полученные материалы будут направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". По данным РИА "Новости", у пострадавшей перелом позвоночника, ключицы и рёбер, а также подозрение на черепно-мозговую травму и разрыв селезёнки.
Ранее в Москве глыба льда рухнула на машину, зацепив выходившую из авто девушку. У потерпевшей сильный ушиб, однако она не стала обращаться в больницу. Также она показала, что снег до сих пор продолжает падать огромными кусками на пешеходную часть рядом с подъездом.
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