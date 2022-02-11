Польская PGNiG подала против "Газпрома" встречный иск о снижении цен на газ
Компания считает необоснованным требование об увеличении стоимости контракта, включённое в тендерное предложение российской газовой компании.
Польская компания PGNiG. Фото © ТАСС / Алексей Витвицкий
Польский газовый монополист PGNiG представил ответ на требование "Газпрома" о пересмотре цен на голубое топливо с 2017 года и подал встречный иск о снижении стоимости газа. В компании просят суд Стокгольма отказать в удовлетворении исковых требований российского холдинга.
"11 февраля 2022 года компания ответила на требования "Газпрома", в котором просит отклонить претензии "Газпрома" как формально неприемлемые либо как фактически необоснованные", — указано в распространённом на сайте компании заявлении.
PGNiG при этом отмечает, что арбитражное разбирательство не исключает возможности внесудебного урегулирования спора с российской компанией в случае достижения соответствующего соглашения.
Напомним, что в середине января "Газпром" через суд потребовал повысить цену на газ для Польши. Речь идёт о периоде с ноября 2017 года. Одновременно отмечается, что российская сторона открыта для поиска возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров.
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