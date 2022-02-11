Польская PGNiG подала против "Газпрома" встречный иск о снижении цен на газ

Польский газовый монополист PGNiG представил ответ на требование "Газпрома" о пересмотре цен на голубое топливо с 2017 года и подал встречный иск о снижении стоимости газа. В компании просят суд Стокгольма отказать в удовлетворении исковых требований российского холдинга.

"11 февраля 2022 года компания ответила на требования "Газпрома", в котором просит отклонить претензии "Газпрома" как формально неприемлемые либо как фактически необоснованные", — указано в распространённом на сайте компании заявлении.

PGNiG при этом отмечает, что арбитражное разбирательство не исключает возможности внесудебного урегулирования спора с российской компанией в случае достижения соответствующего соглашения.