Грабители подмосковной "Пятёрочки" показали на манекене, как убивали кассиршу

Один из грабителей даёт показания. Видео © ГСУ СК России по Московской области

Злоумышленники, ограбившие "Пятёрочку" в подмосковном городе Истре, показали, как во время нападения была убита 51-летняя сотрудница продуктового магазина. Видео дачи показаний было снято Главным следственным управлением СК России по Московской области.

Также обвиняемые с помощью манекенов показали сотрудникам полиции, как напали на мужа директора магазина, а затем избили его и супругу. Преступникам предъявлено обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины. Как сообщила Лайфу старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по области Ольга Врадий, сегодня следователь подал в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.