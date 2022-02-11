Грабители подмосковной "Пятёрочки" показали на манекене, как убивали кассиршу
Кроме того, злоумышленники рассказали сотрудникам полиции, как напали на мужа директора магазина, а затем избили его.
Проверка показаний подозреваемых. Кадр из видео © ГСУ СК России по Московской области
Один из грабителей даёт показания. Видео © ГСУ СК России по Московской области
Злоумышленники, ограбившие "Пятёрочку" в подмосковном городе Истре, показали, как во время нападения была убита 51-летняя сотрудница продуктового магазина. Видео дачи показаний было снято Главным следственным управлением СК России по Московской области.
Также обвиняемые с помощью манекенов показали сотрудникам полиции, как напали на мужа директора магазина, а затем избили его и супругу. Преступникам предъявлено обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины. Как сообщила Лайфу старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по области Ольга Врадий, сегодня следователь подал в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 февраля в селе Новопетровском. Четверо мужчин ворвались в магазин и избили директора и её супруга, а также продавца-кассира, после чего забрали 96 тысяч рублей. Один из грабителей ударил кассиршу рукояткой от топора, а затем добил. 51-летняя женщина скончалась. Преступников задержали по горячим следам. Позже выяснилось, что в магазине отсутствовала охрана. Лайф публиковал видео нападения.
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