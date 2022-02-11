ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%

Банк России повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 9,5%. При этом регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

"Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах", — отметили в ЦБ.

Так, годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% и на 4 февраля составила 8,8%. По прогнозу Банка России, этот показатель снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернётся к цели в 4% в середине 2023 года.