Депутат Матвеев показал последствия обрушения лесов у здания Госдумы

Он удивился произошедшему и отметил, что пока не ясно, из-за чего это случилось. Однако предположил, что, возможно, каркас как-то неправильно закрепили.

Депутат показал кадры из Георгиевского переулка в Москве, где обрушились строительные леса. Видео © Instagram / insta_matveev

Депутат Государственной думы РФ, профессор Самарского государственного университета Михаил Матвеев показал последствия обрушения лесов, которое произошло во внутреннем дворе ГД в Георгиевском переулке в Москве. Кадры политик опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

"Только что напротив входа в Госдуму обрушились строительные леса, придавив служебные автомобили", — подписал он публикацию.

Матвеев искренне удивился произошедшему и отметил, что пока не ясно, из-за чего это случилось. Он предположил, что, возможно, леса как-то неправильно закрепили. При этом депутат отметил, что сегодня в Думе мало машин, поскольку неделя региональная, а также выразил надежду, что никто при обрушении не пострадал.