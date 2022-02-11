НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Депутат Матвеев показал последствия обрушения лесов у здания Госдумы

Он удивился произошедшему и отметил, что пока не ясно, из-за чего это случилось. Однако предположил, что, возможно, каркас как-то неправильно закрепили.

11 февраля, 10:17

Кадр из видео © Instagram / insta_matveev

Депутат показал кадры из Георгиевского переулка в Москве, где обрушились строительные леса. Видео © Instagram / insta_matveev

Депутат Государственной думы РФ, профессор Самарского государственного университета Михаил Матвеев показал последствия обрушения лесов, которое произошло во внутреннем дворе ГД в Георгиевском переулке в Москве. Кадры политик опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

"Только что напротив входа в Госдуму обрушились строительные леса, придавив служебные автомобили", — подписал он публикацию.

Матвеев искренне удивился произошедшему и отметил, что пока не ясно, из-за чего это случилось. Он предположил, что, возможно, леса как-то неправильно закрепили. При этом депутат отметил, что сегодня в Думе мало машин, поскольку неделя региональная, а также выразил надежду, что никто при обрушении не пострадал.

Лайф публикует видео: Строительные леса обрушились на парковке Госдумы

Лайф публикует видео: Строительные леса обрушились на парковке Госдумы

А ранее Лайф писал, что в подмосковном посёлке Ашукино в двухэтажной школе обрушилась крыша в актовом зале общей площадью около 700 квадратных метров.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1